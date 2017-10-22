Маурисио Покеттино: "Кейн - фантастический игрок, один из лучших нападающих"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после победы над "Ливерпулем" (4:1) в матче 9-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что остался доволен игрой своей команды. Он также назвал нападающего Харри Кейна одним из лучших форвардов.

Отметим, Кейн записал на свой счет 8 мячей в 9 встречах премьер-лиги в этом сезоне. Он также забил пять голов и отдал одну результативную передачу в трех играх Лиги чемпионов.

– Футболисты сыграли просто невероятно. Сегодня было много приятных моментов: старание игроков, наша игра, болельщики здорово нас поддерживали, – приводит BBC слова Покеттино. – На "Уэмбли" мы начинаем чувствовать себя, как дома. Мы можем здесь побеждать, уверенность важна для нас.

Замена Кейна? Он устал, было три матча за неделю, он прекрасно поработал. Кейн – фантастический игрок, один из лучших нападающих. Трудно найти слова, чтобы описать его: он невероятен, настоящий профессионал.

Трансляция матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль"