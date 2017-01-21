Маурисио Покеттино: "Исторически "Тоттенхэм" куда больший клуб, чем "Манчестер Сити"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино в преддверии матча 22-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" заявил, что его клуб исторически сильнее соперника. Также аргентинец уверен, что нужно дать наставнику "Сити" Хосепу Гвардьоле больше времени на работу.

– В Испании разрыв между командами куда больший, – цитирует Goal.com Покеттино. – Здесь же, исторически, "Тоттенхэм" куда больший клуб, чем "Манчестер Сити". Болельщики "шпор" – круче. Между "Эспаньолом" и "Барселоной" можно измерить зазор. В Англии, слишком трудно измерить этот разрыв. Это совершенно другой мир.

Гвардьоле нужно время. Он в положении, когда от него ждут титулов. Они могут это сделать, но нужно подождать. Ему не нужно ничего доказывать, просто работать, и все. Он доказал всему миру свое мастерство в "Барселоне" и "Баварии", так что ждите до финиша чемпионата. Уверен, Гвардьола за что-нибудь поборется с "Сити".