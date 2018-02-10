Маурисио Покеттино: "Харри Кейн - это настоящее и будущее. Мы рады, что он играет за нас"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отметил, что его команда могла разгромно победить "Арсенал" в матче 27-го тура чемпионата Англии. "Шпоры" победили с минимальным счетом (1:0), единственный мяч забил Харри Кейн.

- В первой половине обе команды действовали энергично, но соперник действовал плотно, было трудно найти пространство, - цитирует BBC Покеттино. - Мы доминировали, но не создавали моментов. Во втором тайме мы выглядели гораздо лучше. Мы находили пространство и создавали сложности сопернику. Через 20 минут после начала тайма счет должен был стать 3:0.

Харри Кейн не старомоден, это настоящее и будущее. Мы рады, что он играет за нас.