Маурисио Покеттино: "Горжусь игрой "Тоттенхэма", учитывая обстоятельства"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино - о матче с "Ньюкаслом" в первом туре чемпионата Англии (2:1).

- Горжусь игрой своей команды, учитывая обстоятельства, - цитирует тренера ВВС. - "Ньюкасл" - очень хорошая команда, и у них было несколько шансов забить, но иногда в футболе нужно не только старание, но и удача. Нужно учесть, что многие игроки приступили к тренировкам только в понедельник. Конечно, мы можем играть лучше и стабильнее, но очень непросто было наладить все связи за эти несколько дней. Я не собираюсь жаловаться. Нам нужно учиться быть умными. Нас ждет непростое испытание, чтобы вновь наладить игру.