Маурисио Покеттино: "Физическая подготовка "Тоттенхэма" в матче с "Арсеналом" была запредельна"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после победы над "Арсеналом" (2:0) в 1/4 финала Кубка лиги отметил, что очень доволен игрой команды. По его словам, команда великолепно готова физически.

– Я очень доволен сегодня. Самым важным было хорошо сыграть и победить, – цитирует Покеттино Sky Sports. – Мы заслужили это. Мы не пропустили после очень непростого отрезка.

"Арсенал" мог поберечь игроков в Лиге Европы, так как команда обеспечила себе выход. Мы же в Лиге чемпионов позволить этого не могли. Однако уровень нашей физической подготовки был запредельным.