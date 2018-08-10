Маурисио Покеттино: "Это смелое решение "Тоттенхэма": сохранить лучших игроков и сохранить команду"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино объяснил, почему клуб летом не сделал ни одного приобретения. Лондонская команда стала первой в истории английской премьер-лиги (с введения в Европе единых трансферных окон в 2003 году), не подписавшей игроков летом.

Летнее трансферное окно в Англии впервые закрылось за день до старта сезона. Лондонский клуб продлил контракты с ведущими игроками, например, с нападающим Харри Кейном. Новое соглашение с капитаном сборной Англии рассчитано до 2024 года.

– Клуб показал, насколько он храбр, – цитирует Sky Sports Покеттино. – Строительство стадиона стоило почти один миллиард фунтов. Для меня это быть храбрым. Конечно, может быть, кто-то скажет :" о, "Тоттенхэм" никого не подписал", но зачем делать трансфер ради трансфера? Может это выглядит плохо из-за восприятия людей и из-за истории футбола. Но это было наше решение. Мы стараемся быть конкурентоспособными. Важно быть профессионалом. И если все игроки будут думать о коллективной цели, мы сможем быть конкурентоспособными.

В конце июля клуб объявил название нового 62-тысячного стадиона - "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум". Первый тестовый матч на новой арене пройдет 27 августа, где сыграют дублирующие команды "Тоттенхэма" и "Брайтона".