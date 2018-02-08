Маурисио Покеттино: "Это Кубок Англии, и здесь всегда сложно"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после матча 1/16 финала Кубка Англии против "Ньюпорт Каунти" (2:0) отметил, что в этом турнире сложно с любым соперником. По его словам, команде важно не сбавлять обороты.

- Это Кубок Англии, и здесь всегда сложно, - приводит BBC слова Покеттино. - Я доволен результатом и появлением на поле Роуза, Ламелы и Алдервейрелда. Они наконец-то здоровы, а нам нужны все футболисты.

Важно не сбавлять обороты и продолжать побеждать. Нас ждет плотный график в чемпионате, Лиге чемпионов и Кубке. Но мы хотим достичь успеха во всех турнирах.