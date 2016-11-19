23:35 | ФУТБОЛ — Англия

Маурисио Покеттино: "Это была не лучшая игра "Тоттенхэма", но мы заслужили победу"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отметил важность победы над "Вест Хэмом" (3:2) в матче чемпионата Англии. До 89-й минуты "шпоры" проигрывали 1:2, но затем Харри Кейн оформил дубль.

– Было очень важно заработать три очка, – цитирует ВВС Покеттино. – Я очень доволен игрой. "Вест Хэм" показал себя здорово, но мы проявили характер. Моя команда всегда стремится забить, игроки боролись до последней минуты, и награда оказалась невероятной. Мы были острее "Вест Хэма". Если кто-то и заслужил победы, то это были мы. Да, это не лучшая наша игра, но победа блестящая. Кейн доказал снова, что очень важен для нас. Это один из лучших форвардов мира.

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