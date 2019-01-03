Маурисио Покеттино: "Эриксен может уйти из "Тоттенхэма" - это его право"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что полузащитник Кристиан Эриксен может покинуть клуб. В настоящее время "шпоры" ведут переговоры с 26-летним датчанином о продлении контракта.

- В футболе есть такие вещи, которые главный тренер не может контролировать, - приводит слова Покеттино Sky Sports. - Конечно, Эриксен очень важен для нас. Все хотели бы иметь такого игрока в команде. Но сейчас ведутся переговоры с различными сторонами, каждая из которых преследует свои интересы. Было бы замечательно, если бы Эриксен остался в клубе на долгие годы. Но если этого не произойдет, то можно сказать только одно: у него есть право делать то, что он хочет.

В текущем сезоне Эриксен провел 25 матчей за "Тоттенхэм", забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

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