Маурисио Покеттино: "Доволен тем, как "Тоттенхэм" играл с "Борнмутом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после ничьей с "Борнмутом" (0:0) в гостевом матче 9-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что доволен игрой своей команды в этой встрече. При этом, по словам Покеттино, лондонцам нужно побеждать в таких играх, если команда хочет бороться за чемпионство.

– Была очень напряженная игра, соперник был готов бороться, было тяжело, – приводит BBC слова Покеттино. – В целом мы справлялись, но если не забиваешь, выиграть тяжело. Мы боролись, теперь у нас на одно очко больше, к тому же мы сохранили ворота в неприкосновенности.

Если мы хотим быть претендентами на чемпионство, нужно выигрывать такие матчи.

Соперник действовал очень агрессивно. Было жестко с самого стартового свистка, спустя 15 минут после начала игры мы стали действовать лучше. Мы не смогли создать достаточно моментов, чтобы забить, но я доволен.