Маурисио Покеттино: "Челси" - фаворит в матче с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино в преддверии полуфинального матча Кубка Англии с "Челси" подчеркнул, что его команде предстоит встретиться с более опытным соперником. По словам специалиста, "шпоры" постараются показать свой футбол, который поможет им выйти в следующую стадию турнира.

- Если в этом матче и есть фаворит, то им является "Челси". Лондонцы - лидер турнирной таблицы чемпионата Англии, у них опытные игроки и тренер, - приводит ESPN слова Покеттино. - Мы говорим о команде, побеждавшей в Европе и специалисте, завоевавшем чемпионство в Италии. Они более опытны, чем "Тоттенхэм". Но мы голодны до побед и постараемся показать свой футбол, чтобы выйти в финал.

Напомним, что полуфинальный матч Кубка Англии пройдет 22 апреля, начало игры - в 19.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию данной встречи.