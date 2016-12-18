Маурисио Покеттино: "Бернли" способен составить достойную конкуренцию любому сопернику"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после победы в матче 17-го тура чемпионата Англии над "Бернли" (2:1) отметил, что такой соперник может составить достойную конкуренцию любой команде в премьер-лиге. По словам специалиста, победа была очень важна для "шпор", особенно с учетом борьбы за попадание в топ-4.

– В чемпионате Англии очень непросто добиться победы в матче с любым соперником, – приводит BBC слова Покеттино. – Мы знали, что "Бернли" – это команда, которая борется за каждый мяч, обладает хорошим движением и готова составить достойную конкуренцию любой команде. "Тоттенхэм" продемонстрировал качественный футбол и одержал заслуженную победу. Игра далась нам очень непросто. Я доволен, что мы взяли три очка. Успех также был важен для нас в борьбе за попадание в топ-4.