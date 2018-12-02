Маурисио Покеттино: "Арсенал" заслуживает уважения, но мы сами допустили ошибки"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино прокомментировал поражение от "Арсенала" в матче чемпионата Англии (2:4). По словам специалиста, команде не хватило везения.

- Игра была равной, и мы неплохо действовали, пока счет не стал 2:2, - цитирует BBC Покеттино. - Нам не повезло в эпизоде с третьим мячом, после этого было тяжело. Затем сразу нам забили четвертый, а удаление Яна Фертонгена было концом.

Я разочарован пропущенными голами. Конечно, "Арсенал" заслужил уважение, но мы сами допустили много ошибок. В таких матчах маленькие детали могут повернуть игру в ту или другую сторону.