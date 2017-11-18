Маурисио Покеттино: "Арсенал" забил свои голы из офсайда"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после поражения от "Арсенала" (0:2) в матче 12-го тура чемпионата Англии отметил, что гордится усилиями своих игроков во встрече. Он также добавил, что соперник забил оба гола из офсайда.

– Была равная игра с точки зрения ударов по воротам и мимо ворот, а также владения мячом. Я разочарован, так как моя команда приложила много усилий, – приводит Sky Sports слова Покеттино. – Незначительные детали были против нас сегодня, и это не позволило нам победить. Но я очень горжусь усилиями игроков.

Во время первого гола был чистый офсайд. Возможно, он был, когда соперник забивал и второй.

Матч судила бригада Майкла Дина, лайнсменами были Иан Хассин и Эдвард Смарт.