Маурисио Покеттино: "Арсенал" забил свои голы из офсайда"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после поражения от "Арсенала" (0:2) в матче 12-го тура чемпионата Англии отметил, что гордится усилиями своих игроков во встрече. Он также добавил, что соперник забил оба гола из офсайда.
– Была равная игра с точки зрения ударов по воротам и мимо ворот, а также владения мячом. Я разочарован, так как моя команда приложила много усилий, – приводит Sky Sports слова Покеттино. – Незначительные детали были против нас сегодня, и это не позволило нам победить. Но я очень горжусь усилиями игроков.
Во время первого гола был чистый офсайд. Возможно, он был, когда соперник забивал и второй.
Матч судила бригада Майкла Дина, лайнсменами были Иан Хассин и Эдвард Смарт.
czaroviu
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21:17