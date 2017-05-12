Маурисио Покеттино: "Апрель был фантастическим месяцем для "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино рад получить награду лучшего тренера месяца в Англии. В прошлом месяце "шпоры" под его руководством выиграли все 6 матчей, забив при этом 16 голов.

- Думаю, что этот трофей очень важен для многих, потому что это награда, которую заслужил не только я, но и все члены клуба, - цитирует пресс-служба клуба Покеттино. - Я рад за всех. Это был фантастический месяц, шесть матчей, 16 забитых мячей и всего лишь один пропущенный, 18 очков, и было фантастично продолжать борьбу за победу в чемпионате Англии, чтобы оказать давление на "Челси". Это был фантастический месяц для "Тоттенхэма".