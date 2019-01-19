Маурицио Сарри: "Я очень зол из-за отношения команды"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри раскритиковал игру команды в матче чемпионата Англии против "Арсенала" (0:2).

- Я очень зол из-за отношения команды в сегодняшнем матче, - цитирует BBC Сарри. - Время от времени команда может сталкиваться с трудностями, но реагировать на них нужно лучше, чем мы сегодня. Я не могу принять такой подход. То же самое было в игре с "Тоттенхэмом".

Мы думали, что решим эту проблему, но, похоже, нам порой трудно готовиться к таким играм. Я не против поражений, но мне не нравится проигрывать таким образом.