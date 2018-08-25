Маурицио Сарри: "Возможно, Де Лаурентис скучает по мне"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ответил на критику президента "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса. Ранее бизнесмен раскритиковал специалиста на отсутствие выигранных трофеев вместе с неаполитанским клубом.

- Я не знаю, почему он говорит обо мне. Возможно, потому что он скучает по мне. Он привык к этому, - цитирует тренера Goal.com. - Мы не выиграли в "Наполи", потому что набрали рекордное количество очков для клуба и все равно стали только вторыми и третьими. Так что я думаю, мы справились очень хорошо. В Италии уже семь лет не побеждает никто, кроме "Ювентуса".

Сарри возглавлял "Наполи" с 2015 по 2018 год. В минувшем сезоне неаполитанцы заняли второе место в чемпионате Италии.