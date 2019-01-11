Маурицио Сарри: "Виллиан не покинет "Челси" этой зимой"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что нападающий "синих" Виллиан не покинет клуб этой зимой. Ранее сообщалось, что 30-летним бразильцем интересовалась "Барселона".

- Я не одобряю уход Виллиана, - приводит слова Сарри портал Goal. - Это очень важный игрок для "Челси". Думаю, он может играть еще лучше, поэтому его уход невозможен в январе. О трансферных делах лучше спрашивать у клуба, поскольку я об этом ничего не знаю.

В текущем сезоне Виллиан провел 31 матч за "Челси", забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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