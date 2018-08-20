Маурицио Сарри: "В "Челси" я могу бросить курить"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после матча 2-го тура АПЛ "Арсеналом" заявил, что у руля лондонского клуба может избавиться от такой вредной привычки как курение, информирует Sky Sport.

"Синие" вели к 20-й минуте 2:0, но канониры сравняли счет еще до перерыва. Лондоский клуб сумел забить победный гол в последние 10 минут встречи. После игры журналисты спросили Сарри, хотелось ли ему закурить в концовке второго тайма.

- Нет, мне нужен был перерыв и первая половина матча, а не сигарета. Я собираюсь бросить всего на один или два года, затем начну снова,- приводит Sky Sport слова Сарри.

Напомним, после двух туров "Челси" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 6 очков. "Арсенал" с 0 очков располагается на 17-й строчке. "Синие" в следующем туре на выезде сыграют с "Ньюкаслом", а "канониры" дома примут "Вест Хэм".