Маурицио Сарри: "У "Челси" есть пространство для дальнейшего роста"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после победы над "Борнмутом" (2:0) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что игра сложилась непросто. В четырех стартовых туров "синие" одержали четыре победы.

– Я доволен как результатом, так и показанной игрой, – цитирует официальный сайт "Челси" Сарри. – Это был невероятно сложный матч против организованного и уверенно обороняющегося соперника.

В первом тайме мы испытывали сложности. Возможно, они были связаны с недостаточной скоростью перемещения мяча и общекомандного движения. Однако в матчах такого рода зачастую победа приходит в заключительные 20–25 минут.

На данный момент я доволен своими игроками. Они отлично справляются со своими задачами и на тренировках, и во время матчей. Безусловно, я счастлив, что нам удалось набрать максимум очков в первых четырех турах, но я считаю, что мы всегда можем сделать больше и у нас всегда есть пространство для дальнейшего роста.

Теперь нам необходимо сосредоточиться на следующем матче (против "Кардиффа". – Прим. "СЭ"). По итогам прошлого сезона мы отстали от победителя на 30 очков, и сократить такое расстояние за один год будет невероятно трудно. Поэтому сейчас мы должны быть довольны тем, чего нам удалось достичь на сегодняшний день.