Маурицио Сарри: "Сульшер был очень хорошим игроком. Но я не знаю, какой он тренер"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что считает Уле Гуннара Сульшера очень хорошим футболистом. 45-летний норвежец 19 декабря 2018 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед".

- Я помню его как игрока, - приводит слова Сарри BBC. - Он был очень хорошим футболистом. Но я не знаю его как тренера. Работа на посту главного тренера "МЮ" будет сложной - посмотрим, что получится.

Напомним, 18 декабря "МЮ" уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера. "Красные дьяволы" занимают 6-е место в чемпионате Англии, имея в активе 26 очков после 17 туров. Следующий матч команда проведет против "Кардиффа".

Все о чемпионате Англии - здесь