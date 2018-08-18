Маурицио Сарри: "Сеск не сыграет с "Арсеналом"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри - о матче с "Арсеналом" во втором туре чемпионата Англии.

- Сеск Фабрегас не сыграет. Я надеюсь, что он будет готов появиться на поле на следующей неделе, но я не уверен. Ничего серьезного, но у него очень необычная травма. Он испытывает боли рядом с коленом, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Поражение "Арсенала" в первом туре? Всем тяжело играть с "Манчестер Сити"! Эмери очень хороший тренер. Он трижды выигрывал Лигу Европы, он выиграл чемпионат Франции с "ПСЖ", и я думаю, что в этом сезоне "Арсенал" составит конкуренцию. Он будут сражаться за место в Лиге чемпионов.

Матч "Челси" - "Арсенал" начнется в 19.30 по московскому времени.