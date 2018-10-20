Маурицио Сарри: "Разочарован последними 30 минутами матча с "МЮ"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после ничьей в матче 9-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" (2:2) заявил, что его команда плохо действовала во второй половине встречи.

- Концовка матча была очень хороша, - цитирует Сарри BBC. - Сама игра была фантастической. Первый тайм был хорош с точки зрения тактики, но во второй половине встречи стало больше физической борьбы, а это не наш стиль. Я разочарован последними 30 минутами встречи. Мы могли победить, но один момент помешал нам это сделать. Мы не играли в свой футбол все 90 минут матча.

Поведение Моуринью? Я поговорил с ним. Мы оказались в неправильной ситуации. Я поговорил с одним из моих сотрудников и сразу занялся этой проблемой.

Все о чемпионате Англии - здесь