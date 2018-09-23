Маурицио Сарри: "Ничья с "Вест Хэмом" - приемлемый результат"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри подвел итог матча с "Вест Хэмом" (0:0) в шестом туре чемпионата Англии.

-Выигрывать во всех матчах невозможно. Сегодня ничью можно считать приемлемым результатом. Я знал, что "Вест Хэм" очень хорош и не понимаю, каким образом они смогли проиграть первые четыре матча в текущем сезоне АПЛ, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - Возможно, им помогла обрести уверенность победа над "Эвертоном".

По моей статистике мы создали семь моментов против трех у соперника. Возможно, мы могли сыграть лучше в последние 25 минут первого тайма. Второй тайм мы в целом провели на неплохом уровне, но только в последние 25 минут наша игра была действительно хороша.

Нам были необходимы два вингера. Азар хорошо действовал в последние 25 минут и был более опасен на правом фланге. Тем не менее, сегодня нашей группе атаки было очень трудно. Нам необходимо перемещать мяч с большей скоростью. Нам необходимо больше двигаться без мяча. В последних двух-трех матчах мы улучшаем игру в обороне. Тем не менее, нам нужно стать более эффективными в атаке, особенно в матчах такого рода.

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