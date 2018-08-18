Маурицио Сарри: "Не беспокоюсь по поводу Мораты, это отличный игрок"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри перед матчем второго тура чемпионата Англии с "Арсеналом" ответил на вопрос о психологическом состоянии нападающего Альваро Мораты.

- Я не беспокоюсь по поводу Альваро Мораты. Это отличный игрок. В данный момент ему просто нужно обрести уверенность, но это отличный игрок, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Возможно, ему не хватает уверенности. Ему нужно забить, как и всем нападающим в мире. Он прибавляет в игре, так что я не очень переживаю на его счет.

Матч "Челси" - "Арсенал" начнется в 19.30 по московскому времени.