Маурицио Сарри: "Настало время принять решение относительно будущего Азара"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что клуб должен решить вопрос относительно будущего нападающего Эдена Азара. Ранее сообщалось, что 27-летний бельгиец, контракт с которым рассчитан до лета 2020 года, может перейти в "Реал".

- Я думаю, мы должн решить эту проблему, - приводит слова Сарри Sky Sports. - Если мы хотим думать о будущем, то должны ее решить. Я не знаю, что обо все этом думает Азар. Но думаю, что пришло время принять решение.

В текущем сезоне Азар провел 22 матча за "Челси", забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Все о чемпионате Англии - здесь