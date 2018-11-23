Маурицио Сарри: "Надеюсь, Азар продлит контракт с "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что не знает, как обстоят дела с контрактом нападающего "синих" Эдена Азара. 59-летний итальянец добавил, что рассчитывает на продление соглашения с 27-летним бельгийцем.

- Не знаю, как двигаются дела с новым контрактом Эдена, - сказал Сарри в интервью Sky Sports. - Но думаю, что мы можем рассчитывать на продление соглашения. Надеюсь, это произойдет.

Азар выступает за "Челси" с 2012 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей в составе "синих", забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи.

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