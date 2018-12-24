Маурицио Сарри: "Мы должны знать, как обыгрывать таких соперников, как "Лестер"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри предположил, что могло случиться с командой во время матча с "Лестером" (0:1), и как избежать подобного в дальнейшем.

- Думаю, что сейчас мы должны думать только о самих себе и о нашей команде. Матч с "Лестером" был довольно трудным. Мы должны знать, как обыгрывать таких соперников, но сейчас самое главное - это то, как у нас получится отреагировать на это поражение. Во время игры мы неправильно реагировали на происходившие события, но мы думаем об этом сейчас, чтобы хорошо подготовиться к следующей игре. У меня есть мысли насчет того, что именно тогда произошло, и я хочу в них удостовериться. Мы должны что-нибудь предпринять для того, чтобы избежать подобных проблем в будущем", - приводит слова Сарри портал goal.com.

"Челси" уступил в матче 17-го тура АПЛ "Лестеру" со счетом 0:1. На данный момент "синие" занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков, их отставание от идущего первым "Ливерпуля" составляет 9 баллов.