Маурицио Сарри: "Матч против сборной СССР - вершина моей игровой карьеры. Играть против Блохина было катастрофой"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что считает вершиной своей игровой карьеры товарищеский матч против сборной СССР. Итальянский специалист выступал за полупрофессиональную команду "Фильине" из серии D.

- Я играл до 33 лет. Вершина моей игровой карьеры? Мне нравилось тренироваться с товарищами по команде, - приводит слова Сарри официальный сайт "Челси". - Помню, что в 1976 или 1977 году мы провели товарищеский матч против сборной СССР. Они играли во Флоренции, поскольку проводили там сбор.

Помню, что на соперниках были футболки с буквами СССР, а моим прямым соперником был Олег Блохин, который получил "Золотой мяч" в 1975 году. Это была катастрофа! Он был очень быстрым.

Сарри возглавил "Челси" 14 июля 2018 года. "Синие" занимают 3-е место в чемпионате Англии после 12 туров, имея в активе 28 очков.

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