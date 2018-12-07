Маурицио Сарри: "Манчестер Сити", возможно, лучшая команда в Европе"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий матч 16-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити"​, который состоится 8 декабря. 59-летний итальянский специалист считает, что "горожане" являются лучшей командой в Европе.

– Как моей команде победить "Манчестер Сити"? Не знаю! Пока я только проигрывал главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле​, поэтому не знаю. Вам нужно спросить об этом у кого-то другого, – приводит слова Сарри Goal. – Этот матч будет очень важным для "Челси". Понимаем, что нам будет очень трудно, ведь против нас выйдет, возможно, лучшая команда в Европе. "Манчестер Сити" невозможно обыгрывать каждый раз, но в отдельном матче может случиться всё что угодно.

"Челси" занимает четвертое место с 31 очками в чемпионате Англии. "Манчестер Сити" с 41 баллами возглавляет турнирную таблицу.

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