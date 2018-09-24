Маурицио Сарри: "Ливерпуль" на шаг опережает "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что считает "Ливерпуль" очень сильным соперником. "Синие" встретятся с мерсисайдцами в матче 7-го тура АПЛ.

- Нам предстоит матч против очень сильного соперника, - сказал Сарри в интервью клубной пресс-службе. - Они работают под руководством одного тренера на протяжении уже 4 лет. На данный момент они на шаг опережают нас. Мы начали работать с командой всего 35 или 40 дней назад, если не считать время, проведенное игроками в сборных.

Пока мы еще не готовы. Нам необходимо продолжать работу и совершенствоваться. Возможно, в следующем году это поможет нам выйти на уровень "Ливерпуля".

"Челси" занимает 3-е место в АПЛ после шести туров, имея в активе 16 очков. "Ливерпуль" располагается на 1-й строчке с 18 очками.

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