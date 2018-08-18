Маурицио Сарри: "Ковачич может выйти на последние 30 минут матча с "Арсеналом"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри сказал, что полузащитник Матео Ковачич может выйти на замену в матче второго тура чемпионата Англии с "Арсеналом".

- Матео принесет нам большую пользу. Это очень техничный игрок. Сейчас ему нужно работать. Пока что он не готов проводить все 90 минут, но, возможно, завтра, в первые или заключительные 30 минут он может появиться на поле. Я многого ожидаю от него, потому что для меня это очень хороший игрок, и, на мой взгляд, он может стать еще сильнее, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Он может сыграть на трех разных позициях в полузащите, в центре справа или в центре слева – ему без разницы. Это очень хороший атакующий игрок, и за последние два года в Мадриде он прибавил в оборонительной фазе игры.

Матч "Челси" - "Арсенал" начнется в 19.30 по московскому времени.