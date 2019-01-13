Маурицио Сарри: "Конечно, мне нужна замена Фабрегасу"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после матча 22-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" (2:1) отметил, что у него возникли проблемы с заменами. По словам итальянца, из-за ухода Сеска Фабрегаса в "Монако" ему некого было выпустить вместо Жоржинью.

- У Жоржиньо возникли проблемы, но в запасе не было игрока, которого я мог бы выпустить на поле вместо него, - приводит Sky Sports слова Сарри. - Нам нужен футболист на эту позицию. Будет ли замена Фабрегасу? Понятия не имею. Руководство знает мое мнение. Конечно, мне нужен такой игрок.