Маурицио Сарри: "Когда меняешь стиль игры, подход в футболе, необходимо изменить психологию"

Главный тренер "Челси"​ Маурицио Сарри отметил, что у команды есть проблемы с управлением игрой. По его словам, необходимо изменить психологию у игроков.

– Думаю, на данный момент у нас есть проблемы с управлением игрой, – цитирует пресс-служба клуба Сарри. – В последних двух матчах мы играли хорошо на протяжении 55–60 минут, но при первых же трудностях у нас возникал провал. В матче с "Фулхэмом" нам повезло, что они не забили, в Вулверхэмптоне нам немного не повезло, потому что они нанесли 5 ударов, 2 из которых были в створ и привели к двум голам, но мы не сумели отреагировать. Трудно ответить. В последних матчах я увидел, как при первых трудностях у нас возникает провал, и мы не реагировали как команда, как 11 игроков, и при этом это происходило в 11-ти разных видах, так что это большая проблема.

Когда меняешь стиль игры, подход в футболе, необходимо изменить психологию. Необходимо изменить менталитет 25 человек, и это очень тяжело, как мы можем видеть на примере "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", но после преодоления трудностей можно создать что-то важное". Нельзя изменить менталитет за один день, нужно менять его день за днем, возможно, всего на 1 процент в неделю, и это длинная история.