Маурицио Сарри: "Еще в начале сезона я говорил, что догнать "Ливерпуль" и "Манчестер Сити будет невозможно"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после поражения от "Лестера" в матче 18-го тура чемпионата Англии (0:1) заявил, что догнать лидирующие команды будет невозможно. Первое место в турнирной таблице занимает "Ливерпуль" (48 очков), второе - "Манчестер Сити" (44 очка).

- Игра изменилась после гола, - приводит слова Сарри BBC. - Мы играли хорошо в течение 55 минут, после гола наша реакция была неправильной. Мы будто бы были в шоке. Нужно было продолжать играть также, как и до гола. Где-то нам не повезло, но в целом мы могли бы действовать лучше.

Лидеры? Их было невозможно догнать с самого начала сезона: ни "Ливерпуль", ни "Манчестер Сити". Но мы должны быть осторожными в том, чтобы находиться поближе к первым четырем позициям.

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