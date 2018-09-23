Маурицио Сарри: "Думаю, Рюдигер пропустит три-четыре дня"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал о состоянии здоровья защитника Антонио Рюдигера, который был вынужденно заменен во втором тайме матча шестого тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом" (0:0) из-за травмы.

- Мне необходимо пообщаться с врачами, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - На данный момент у меня нет информации, но я думаю, что повреждение несерьезно и восстановление займет не более трех-четырех дней.

Также итальянец рассказал о состоянии здоровья Педро, который не играл из-за повреждения в матче Лиги Европы с ПАОК (1:0).

- Педро очень важный для нас игрок и лучший в команде по движению без мяча. Мы рассчитываем, что он вернется к концу недели, но на данный момент говорить что-то наверняка сложно.

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