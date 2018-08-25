Маурицио Сарри: "Думаю, что Лофтус-Чик останется в "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что полузащитник Рубен Лофтус-Чик в ближайшее время останется в команде.

- Почему Лофтус-Чик не попал в заявку на матч с "Арсеналом"? Это было исключительно тактическим решением, по позиции, я выбрал для запаса двоих вингеров и только одного полузащитника, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Я дважды говорил с ним на этой неделе после обсуждения с представителями клуба. Думаю, что Лофтус останется с нами, мы можем снова обсудить его ситуацию, но только в декабре.

22-летний англичанин в нынешнем сезоне провел один матч за первую команду "Челси".