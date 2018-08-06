Маурицио Сарри: "До сих пор еще не виделся с шестью игроками"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после поражения от "Манчестер Сити" (0:2) в матче за Суперкубок Англии сказал, что ему и команде предстоит долгая работа. Итальянский специалист, возглавивший "синих" этим летом, был удовлетворен тем, как его команда действовала в первом тайме.

– На сегодняшний день между нами и "Сити" существует определенная разница, – цитирует официальный сайт "Челси" Сарри. – В первом тайме мы выглядели неплохо, однако после перерыва команды заметно различались с точки зрения физической готовности. Мы проводим крайне необычную предсезонную подготовку и должны еще много работать.

Я не знаю, сколько на это уйдет времени. Я прибыл в клуб три недели назад и до сих пор еще не виделся с шестью игроками, поэтому здесь возникают определенные сложности. Все зависит от меня и от футболистов. В некоторых случаях этот момент затягивается, иногда нет. В Неаполе мы испытывали трудности в первых трех или четырех матчах, но тогда сезон начинался в июле".

– Какие из ваших идей уже воплощаются игроками на поле?

– Пока лишь некоторые. Мы стараемся действовать в прессинге, но это срабатывает правильно не каждый раз. Мы стремимся контролировать игру, но, опять же, получается это далеко не всегда. Думаю, нам предстоит долгая работа.