Маурицио Сарри: "Челси" нужны еще два игрока, но дело за руководством клуба"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что его команде нужны еще два футболиста. Итальянский специалист добавил, что не контролирует трансферную политику клуба.

- Нам нужны еще два игрока, но дело за руководством, - приводит слова Сарри портал Goal. - Не буду говорить, какие позиции нуждаются в усилении, но клуб знает мое мнение. Вы знаете, что я не контролирую трансферную политику "Челси". Нам нужно забивать больше голов. Именно эту проблему и необходимо решать.

"Челси" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 44 очка после 21 тура.

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