Маурицио Сарри: "Челси" находится на правильном пути"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что доволен результатами своей команды, а также качеством демонстрируемого футбола. Беспроигрышная серия "синих" под руководством 59-летнего итальянца достигла 18 матчей.

- Наши результаты и качество футбола являются положительными, - приводит слова Сарри Gazzetta dello Sport. - Беспроигрышая серия в таких конкурентных турнирах показывает, что мы находимся на правильном пути. В чемпионате Англии команды демонстрируют высокий уровень футбола на фантастических стадионах. Там царит бесконечная страсть.

Сарри возглавил "Челси" 14 июля 2018 года. "Синие" занимают 3-е место в премьер-лиге, имея в активе 28 очков после 12 туров.

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