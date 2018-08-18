Маурицио Сарри: "Челси" хорошо играл с "Арсеналом" 75 минут, но 15 минут были ужасны"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри посетовал на плохую игру своей команды в 15-минутном отрезке матча чемпионата Англии против "Арсенала" (3:2). "Челси" вел к 20-й минуте 2:0, но "Арсенал" сравнял счет еще до перерыва, а победный мяч "синие" провели в заключительную 10-минутку.

- В данный период нам нелегко набирать очки. Взять три очка было для нас очень важной целью, - цитирует BBC Сарри. - Мы хорошо действовали 75 минут, но 15 минут были для нас ужасными.

Было очень, очень сложно, потому что мы теряли дистанцию между игроками, не успевали к мячам и не могли прессинговать. Но футболисты были очень хороши, потому что при счете 2:2 с "Арсеналом" было очень непросто.