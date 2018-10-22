Маурицио Сарри: "Болельщики "Челси" должны уважать Моуринью"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что болельщики лондонского клуба зря оскорбляли Жозе Моуринью. Португалец, возглавляющий "Манчестер Юнайтед", подвергся оскорблениям во время матча на "Стэмфорд Бридж", в ответ на что показал трибунам три пальца, напомнив, сколько титулов он выиграл с "Челси".

– Моуринью болельщики должны уважать, – цитирует Sky Sports Сарри. – Он выигрывал здесь титулы, поэтому мы все должны относиться к нему с уважением. Как и ко всем, кто завоевывал титулы для клуба.