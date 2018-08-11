Маурицио Сарри: "Азар пока не готов играть 90 минут"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Хаддерсфилдом" (3:0) в стартовом туре чемпионата Англии.

- Я очень рад победе, ведь в первой части сезона нам будет непросто набирать очки, - сказал Сарри на пресс-конференции. - Первый тайм был тяжелым. Если вы посмотрите на результат, вы можете подумать, что это был легкий матч, но это было не так.

В настоящее время Азар не готов играть 90 минут, ему нужно тренироваться, чтобы набрать форму. Для него лучшим решением было сыграть 15-20 минут, когда соперник устал.