Маурицио Сарри: "Азар и Ковачич готовы сыграть 60-65 минут"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри перед матчем третьего тура чемпионата Англии против "Ньюкасла" рассказал о состоянии здоровья Эдена Азара и Матео Ковачича.

- Я не знаю, я думаю, что Эден готов на 50–60 минут, я не знаю насчет 90 минут, но он может выйти в стартовом составе, - цитирует тренера официальный сайт клуба. - Я рад, если он хочет играть. Полагаю, думать о нем – это правильно, но я должен думать о каждом игроке. Останется ли Азар в "Челси"? Думаю, что да. Потому что я тренирую очень хорошую команду, великий клуб, и мы не можем позволить себе продавать столь важных игроков, не имея возможности получить равноценную замену, так что я надеюсь, что Эден останется в этом сезоне. Думаю, Матего и Эден очень хорошо провели заключительные 30 минут прошлого матча, но в этот момент также падала и интенсивность игры. Как и Эден, Матео готов играть 60–65 минут. Мне очень нравится этот игрок, поэтому я надеюсь, что он останется здесь в будущем.

Матч "Ньюкасл" - "Челси" состоится 26 августа и начнется в 18.00 по московскому времени.