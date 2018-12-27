Маурицио Сарри​: "Азар - один из важнейших игроков "Челси", как Месси в "Барселоне" или Роналду в "Ювентусе"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после победы над "Уотфордом" в 19-м туре чемпионата Англии (2:1) отметил, что команда правильно отреагировала на поражение от "Лестера" в прошлом туре.

– В первом тайме матча с "Лестером" мы демонстрировали великолепный настрой и выдали одно из лучших выступлений в текущем сезоне, – цитирует пресс-служба клуба Сарри. – Мы неправильно отреагировали, оказавшись в проигрышной ситуации, но такое случается. Сегодня мы провели хорошую игру, показывая должный уровень концентрации на протяжении всех 90 минут. Возможно, по качеству футбола матч против "Лестера" был лучше, но сегодня мы были гораздо более нацеленными на результат.

Безусловно, Азар является одним из важнейших игроков команды, как Месси в "Барселоне" или Роналду в "Ювентусе". Он великий игрок, способный действовать на любой позиции. На данный момент он играет ложную девятку и отлично справляется со своими задачами. Он забил дважды и отдал две или три отличных передачи. Он великолепен в создании открытых зон для партнеров. Он отлично справляется на любой позиции.