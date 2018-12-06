Маттео Гендузи – о фоле Феллаини: "Маруан не может смириться, что сделал себе короткую стрижку"

Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи прокомментировал момент 15-го тура чемпионата Англии в матче против "Манчестер Юнайтеда", когда хавбек "красных дьяволов" Маруан Феллаини схватил игрока лондонской команды за волосы и сфолил, сообщает RMC Sport.
– Думаю, в том эпизоде было немного зависти, – приводит слова Гендузи RMC Sport. – Можно пошутить, что Феллаини не может смириться со своей новой короткой стрижкой.
Hey @MatteoGuendouzi 👋🏾– ESPN UK (@ESPNUK) 6 декабря 2018 г.
Looks like @Fellaini wants his hair back 🤷🏻♂️ pic.twitter.com/Z92LjxgLo6
Во время встречи судья не показал Феллаини предупреждения, ограничившись назначением штрафного удара.
Ранее Феллаини долгие годы носил прическу "афро", как у Геэндузи, однако на свое 31-летие бельгийский футболист сменил имидж.
Tough game but we got the 3 points #mufc pic.twitter.com/oeEP807jTa– Marouane Fellaini (@Fellaini) 15 сентября 2018 г.
В текущем сезоне Гендузи сыграл в 19 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым голом.