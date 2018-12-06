Маттео Гендузи – о фоле Феллаини: "Маруан не может смириться, что сделал себе короткую стрижку"

Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи прокомментировал момент 15-го тура чемпионата Англии в матче против "Манчестер Юнайтеда", когда хавбек "красных дьяволов" Маруан Феллаини схватил игрока лондонской команды за волосы и сфолил, сообщает RMC Sport.

– Думаю, в том эпизоде было немного зависти, – приводит слова Гендузи RMC Sport. – Можно пошутить, что Феллаини не может смириться со своей новой короткой стрижкой.

Во время встречи судья не показал Феллаини предупреждения, ограничившись назначением штрафного удара.

Ранее Феллаини долгие годы носил прическу "афро", как у Геэндузи, однако на свое 31-летие бельгийский футболист сменил имидж.

Tough game but we got the 3 points #mufc pic.twitter.com/oeEP807jTa – Marouane Fellaini (@Fellaini) 15 сентября 2018 г.

В текущем сезоне Гендузи сыграл в 19 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым голом.