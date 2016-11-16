Маттео Дармиан: "Не знаю, почему Моуринью мне не доверяет"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан отметил, что пока не думает о переходе в другой клуб, несмотря на отсутствие игровой практики. Ранее сообщалось о том, что главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью готов выставить итальянца на трасферный рынок.

– Почему Моуринью мне не доверяет? Не знаю, это сложный вопрос, – сказал для Rai Дармиан. – Тренер принимает решения, а игроки должны с ними соглашаться. Я всегда выкладываюсь на тренировках и в любой момент готов помочь команде. Понятно, что отсутствие игровой практики сказывается психологически. Тем не менее о переходе в другой клуб говорить слишком рано. Меня ждет работа в "Манчестер Юнайтед".