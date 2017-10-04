Маттео Дармиан: "Не считаю, что английская премьер-лига это другой мир"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан заявил, что не считает, что между чемпионатами Италии и Англии существует большая разница. 27-летний итальянец до переезда в Англию выступал за "Палермо", "Торино" и "Милан".

- Я не считаю, что английская премьер-лига это другой мир, - цитирует Football Italia Дармиана. - Конечно, есть некоторые отличия от итальянского футбола. Здесь больше внимания уделяется физике, немного меньше тактике. Этот "недостаток" тактики может привести к другой игре, более быстрой и, возможно, более динамичной. Это всего лишь два разных стиля.