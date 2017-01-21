Матип вновь может играть за "Ливерпуль"

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип сможет принять участие в матче 22-го тура чемпионата Англии против "Суонси", сообщает пресс-служба клуба. ФИФА отклонила претензии Федерации футбола Камеруна по поводу 25-летнего игрока, поэтому он вновь может выходить на поле. Ранее он пропустил встречи с "Манчестер Юнайтед" и "Плимутом".

Матип был вызван в национальную сборную на Кубок Африки-2017, но футболист отказался участвовать в соревновании, сообщив о завершении международной карьеры. Камерунцы обратились в ФИФА с просьбой повлиять на решение Матипа, после чего игроку было запрещено выходить на поле.