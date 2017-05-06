Матич пообещал сводить Билича на ужин, если "Вест Хэм" обыграет "Тоттенхэм"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич признался, что получил СМС от полузащитника "Челси" Неманьи Матича по ходу матча 36-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом".

"Если вы остановите "Тоттенхэм", я оплачу ваш ужин", – написал хорвату Матич.

В итоге "молотобойцы" победили со счетом 1:0. "Шпоры" теперь отстают от лидирующего "Челси" на четыре очка, при этом у команды Антонио Конте матч в запасе.

– Матич – отличный парень и прекрасный игрок, – цитирует Mirror Билича. – Я с удовольствием приму его предложение.

По информации издания, наставник "Вест Хэма" действительно согласился сходить с Матичем поужинать за счет футболиста.